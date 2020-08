Depois de 55 anos chegou ao fim a linda história do Supermercado Santo Antônio em Guarapari. A empresa comunicou hoje (30) que neste fim de semana as duas lojas que ainda estavam abertas em Guarapari, uma no Centro e outra na Praia do Morro, serão fechadas.

Agradecimentos. A empresa fez uma publicação em suas redes sociais onde agradece aos clientes e colaboradores pelos 55 anos de trabalho na cidade. De acordo com o jornal A Gazeta, cerca de 65 funcionários que ainda trabalhavam na empresa foram dispensados hoje. Todos foram orientados a procurar o RH da empresa amanhã.

Venda. O Santo Antonio vendeu em julho do ano passado sete unidades da rede para a empresa DX Group, do empresário Creso Suerdick Dourado. Em novembro, diante de alguns problemas, a família Zouain entrou na justiça e desfez o negócio.

Novo Comprador. O Portal 27 apurou que já existe uma negociação em fase final com um novo comprador. A assessoria da empresa diz que a diretoria por enquanto não pode revelar o nome da futura empresa que irá assumir as lojas. Vários grupos capixabas, que já tem supermercado na cidade são especulados como possíveis compradores. Nos próximos dias o nome do grupo comprador deve ser revelado.