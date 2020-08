Os parentes e amigos de Nilda Santana de 49 anos, que está internada há 21 dias por estar com o novo coronavírus, estão organizando um almoço com o objetivo de arrecadar doações para auxiliar a família com os custos de transporte.

O almoço será realizado no domingo (02), serão feitas marmitas por apenas 12 reais e não terão taxa de entrega, já que motoboys se solidarizaram com a situação e se prontificaram para ajudar a causa de Nilda, as marmitas virão com arroz, feijão tropeiro e churrasco.

Todo dinheiro arrecadado será entregue para a família arcar com os custos de transporte até a Serra, onde fica o hospital que Nilda está internada. As irmãs também aceitam doações por PicPay ou pela conta da caixa que será disponibilizada por elas.

“Eu tenho uma mãe de 78 anos em casa, então para eu pegar o transcol todo dia fica arriscado, já que tá sempre muito cheio e eu não posso arriscar pegar e passar para ela (a mãe), por isso vou de carro todo dia (visitar Nilda) e gasto bastante com isso, ai organizamos esse almoço para tentar arrecadar um dinheiro e conseguir uma ajuda”, disse Vanuza Santana, irmã de Nilda.

Vanuza também diz que estão aceitando reservas de pedidos, e já contam com muitos. Porém, acima de tudo Vanuza pede para que quem não possa contribuir com dinheiro ou doações, que faça orações para a irmã, que está em estado grave no hospital.

Os pedidos começarão a ser entregues a partir das 11 horas do domingo e os interessados podem ligar para os números (27) 99809-2226, (27) 98876-5626 e (27) 99835-4763.

Por João Pedro Barbosa, estagiário