No último domingo, dia 27, foi realizado o Circuito Capixaba de Montanhas (CCM), em sua 5° etapa. A prova foi sediada no distrito de Matilde, no município de Alfredo Chaves, conhecido pelas lindas cachoeiras, belezas naturais e esportes de aventura.

A modalidade praticada no circuito é a “trail running”, corrida em trilha. A competição foi dividida em três categorias, 7 km, 18 km e 24 km. O percurso escolhido pela organização foi bem desafiador, com muitas subidas e descidas de morros, travessia de riachos e a passagem de todos os participantes pela bela Cachoeira Vovó Lúcia.

O atleta Victor Bravin Mello, 38 anos, conhecido como Kainoa, foi um dos participantes dessa etapa do Circuito. “Correr em Matilde é sempre uma experiência maravilhosa. O percurso foi desafiador, mas em compensação nos levou a lindos pontos turísticos da região”, disse o corredor.

De acordo com o organizador do Circuito, o advogado Orlando Gorza Rezende, 46 anos, todas as medidas de proteção foram devidamente tomadas, já que ainda vivemos esse momento de pandemia. Fazendo parte do regulamento, os atletas usaram máscaras nas largadas, chegadas e pódios, além de ter álcool disponível para todos e aferição de temperatura.

Orlando, o criador do CCM, é morador de Vila Velha, na Grande Vitória, já praticava e competia em corridas de rua. Quando ele participou de uma prova de montanha, com todo aquele contato com a natureza, percebeu como era prazerosa e gratificante essa modalidade. “A primeira vez que eu fiz uma prova de montanha na minha vida, eu me apaixonei! Onde não há poluição, trânsito buzinas e outdoor”, contou o organizador.

A partir da sua experiência, Orlando logo iniciou o circuito, em 2016. Com cerca de 530 inscritos, foi realizada a primeira etapa do CCM, na região do Caravaggio, em Santa Teresa.

Ainda segundo ele, a realização do evento ajuda a promover o turismo, movimentando a economia local e lucros aos comerciantes e moradores. “Quando fazemos esse Circuito, procuramos sempre envolver a comunidade. Pousadas, bares e restaurantes são beneficiados. Além de contratar moradores para auxiliar a organização”, disse Orlando. Com total apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Alfredo Chaves e dos seus patrocinadores, que estão juntos desde o início, o circuito foi um sucesso.

A próxima etapa realizada pela CCM já tem data marcada. Acontecerá no dia 22/08/21, no Vale do Empoçado, em Afonso Cláudio. E aí, atleta dos asfalto?! Que tal correr nas montanhas e viver uma grande aventura? Para saber mais sobre o Circuito siga a página circuitocapixabademontanhas

Por Kelly Volponi Furlan

