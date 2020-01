A direção estadual do Progressistas começa a se organizar para as eleições deste ano. E um dos nomes em que o partido aposta para a renovação política do Espírito Santo é do jovem kauê Oliveira.

Aliados do governador Renato Casagrande, os progressistas entendem que o jovem kauê é um quadro importante para a renovação da política piumense. No meio político especula-se que kauê pode ser candidato a vereador e até mesmo a prefeito com o apoio do governo do Estado.

Ricardo. Ainda no meio político, existe uma articulação para que o prefeito de Piúma, Professor Ricardo, se filie ao Progressistas. Perguntado pelo Portal 27 se é candidato a algum cargo pela Cidade das Conchas, kauê disse que.

“Sem dúvidas que nós temos a nossa visão para o desenvolvimento de Piúma. E o governador é parte importante nesse processo. O apoio de Casagrande é garantia de bons projetos e obras para nossa cidade. Mas ainda temos muitas conversas, principalmente ouvir as pessoas da cidade, e ouvir o próprio professor Ricardo, antes de decidir nossa caminhada”, afirmou.

Histórico. Kauê Oliveira está na vida política desde 2009, quando se filiou ao PP, agora chamado Progressistas. Ele já foi presidente estadual da juventude do partido e presidente nacional da juventude do Progressistas.

Ele também já foi assessor do ex-deputado estadual e ex-presidente do Progressistas Nilton Baiano, foi candidato a deputado estadual em 2014 e em Piúma foi secretário em três pastas: Governo e Planejamento, Turismo, Esporte e Lazer e Desenvolvimento Econômico.