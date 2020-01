A cidade de Alfredo Chaves recebeu, na manhã desta sexta-feira (10), o governador do Estado, Renato Casagrande, que anunciou investimentos de mais R$ 3 milhões em obras por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES). Foi dada a Ordem de Serviço para a recuperação da Ponte Sagrada Família, além do lançamento do edital para implantação dos acessos ao bairro Macrina e à Comunidade de Cachoeira Alta, na Rodovia ES-146.

Em sua fala, Casagrande destacou a retomada dos investimentos em infraestrutura. “Tivemos um conjunto importante de obras em 2019 e vamos crescendo a cada ano. Podemos chegar a 1 bilhão de reais neste ano. Esse dinheiro já está reservado para o DER realizar obras importantes para nós capixabas. Teremos os maiores investimentos em infraestrutura da história do Estado do Espírito Santo. Chegamos a 2020 com o Estado literalmente organizado e com uma carteira de investimentos importante”, ressaltou.

O governador também citou o sucesso turístico capixaba no Réveillon para mostrar como o Espírito Santo tem se tornado uma referência para o País.

“Estamos com um fluxo grande de pessoas nas praias do Espírito Santo. Nossa imagem está boa. Tivemos pessoas de 22 estados brasileiros curtindo o réveillon no Espírito Santo. Para isso, exige-se uma contrapartida do Estado. Só podemos receber bem as pessoas se quem mora aqui estiver satisfeito. Por isso trabalhamos para os capixabas, para que tenhamos qualidade de vida e, assim, podermos receber bem nossos turistas”, comemorou.

Obras

O DER-ES fará a recuperação e o reforço da Ponte Sagrada Família, que tem 46 metros de extensão. O investimento será de cerca de R$ 356 mil, com prazo de obras de cinco meses. “Desde o início da nossa gestão, o foco do nosso trabalho tem sido não só Grande Vitória, mas também o interior do Estado. São duas obras de grande importância para Alfredo Chaves”, destaca o diretor-presidente do órgão, Luiz Cesar Maretto Coura.

Além da implantação dos dois acessos (Bairro Macrina, Km 35,6, e Cachoeira Alta, Km 36,9), as obras na Rodovia ES-146 incluem a extensão da ciclovia entre os quilômetros 36,2 e 36,9 e a pavimentação do acostamento. O investimento será de cerca de R$ 3 milhões.

Estiveram presentes ao evento a vice-governadora do Estado Jaqueline Moraes; os prefeitos Fernando Lafayette (Alfredo Chaves), Fabrício Petri (Anchieta) e João Altoé (Vargem Alta); os secretários de Estado Bruno Lamas (Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social) e coronel Aguiar (Casa Militar); os diretores de órgãos Carlos Rafael (Junta Comercial) e Fernando Rocha (Ceasa); o deputado federal Evair de Melo; o deputado estadual, coronel Quintino; além de vereadores, moradores da região e outras lideranças locais.