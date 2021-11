A EDP inaugurou nesta quarta-feira (10), duas novas subestações de Energia nas cidades de Afonso Cláudio e Ibiraçu, no Espírito Santo. Com investimento de mais de R$ 28,9 milhões, os novos empreendimentos reforçam a qualidade do fornecimento de energia para mais de 41 mil habitantes de sete municípios capixabas.

As cerimônias de inauguração nas cidades tiveram a participação de Stewand Berger, vice-prefeito de Afonso Cláudio e Diego Krentz, prefeito de Ibiraçu, que foram recepcionados por João Brito Martins, vice-presidente de Distribuição da EDP; e Fernando Saliba, diretor da Companhia no Espírito Santo.

“A entrega das duas novas subestações com elevadas condições técnicas e de segurança, fazem parte do maior volume de investimento da história da EDP no Espírito Santo, compreendendo aproximadamente R$ 3 bilhões que serão investidos em cinco anos. Somente em 2021 estão sendo construídas 10 novas subestações em vários municípios do Estado, representando um crescimento equivalente 10% em comparação com as subestações em operação”, afirmou Fernando Saliba.

Em Afonso Cláudio a Subestação Fazenda Guandu teve investimento de R$ 23,9 milhões e irá beneficiar mais de 20 mil habitantes, entre moradores do município e parte das cidades de Brejetuba e Venda Nova do Imigrante. O empreendimento possui dois níveis de tensão, (69/15 kV), e promoverá um importante reforço no abastecimento da região serrana do Estado.

Já a Subestação Ibiraçu teve investimento de R$ 5 milhões e irá atender 21 mil habilitante, que inclui residentes do município e também parte das cidades de João Neiva, Fundão e Aracruz. O empreendimento possui dois níveis de tensão (69/13,8 kV), um transformador de 6,7 MVA distribuídos em dois alimentadores de média tensão, que proporcionará maior confiabilidade e qualidade técnica na região.

As operações das duas subestações serão telecomandadas via Centro de Operação Integrado (COI). Totalmente digitalizadas, as unidades possuem sistemas de supervisão, comando, controle e proteção. Além disso, contam com vídeo-monitoramento para segurança, o que também permite aos operadores do COI visualizarem, de forma remota, as operações e serviços realizados nos equipamentos de alta tensão.

Investimento recorde

As Novas Subestações fazem parte do investimento recorde de cerca R$ 3 bilhões da EDP no Estado, programado para o período entre 2021 e 2025. Esse montante corresponde a quase o dobro do que foi investido no perídio entre 2016 e 2020.

O aporte tem como foco a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 70 cidades da área de atuação; melhorias operacionais; redução de perdas, como o combate ao furto de energia; investimento em digitalização e atendimento ao cliente. Para isso, a Companhia entende ser necessária uma rede de distribuição segura, confiável, monitorada e flexível.