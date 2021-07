O comércio de Guarapari, que foi muito afetado por mais de um ano e meio de pandemia e restrições, está voltando a se recuperar. Em entrevista ao Portal 27, o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL), Aguinaldo Ferreira, comentou a situação e o aumento nas vendas em comparação ao ano de 2020, que foi economicamente o pior da última década.

Segundo ele, os comerciantes começaram a vender melhor a partir do dia 7 de junho, quando o mapa de risco reduziu o nível de perigo e contágio do município, de extremo para moderado, diminuindo também as restrições que foram impostas aos moradores e a diversos setores da economia.

Recuperação. Segundo ele, isso possibilitou um aumento de 15 a 20%. Mas mesmo com essa melhora e uma recuperação em comparação à 2020, a maioria dos setores, com exceção dos materiais de construção, ainda precisam de muito esforço para recuperar os patamares econômicos alcançados em 2019, já que no ano seguinte houve uma queda de 45% e uma perda maior que R$ 250 milhões.

“As vendas desse ano no geral estão maiores dos que as de 2020, porém ainda estão menores que as de 2019, o comércio ainda precisa se recuperar e isso é geral, para a maioria dos setores, com exceção do material de construção, que sentiu apenas no começo da pandemia e depois foi se recuperando. Os mais afetados foram moda, calçados, bijuterias, bares e restaurantes”, comentou o superintendente da CDL.

Aguinaldo prosseguiu comentando sobre a recuperação dos demais setores, liderados principalmente pelo de bares, restaurantes e lanchonetes, que são responsáveis por empregar diversos moradores da cidade e turbinar o turismo de Guarapari, com shows e outras atrações para os clientes.

“Já foi recuperado cerca de 15 à 20% se comparar com o mesmo período do ano passado, liderado pelo setor de bares, restaurantes e lanchonetes. O observador é que este setor já está se mobilizando e conseguindo retornar, inclusive abrindo novas unidades, isso é importante porque emprega muitos moradores da cidade e é um elo forte da cadeia de turismo de Guarapari”, finalizou Aguinaldo.