Santa Teresa se destaca pelo clima, natureza, gastronomia, cultura e receptividade. E nesta temporada de primavera a Doce Terra dos Colibris continua reunindo várias atrações para a população e para os visitantes.

Renato Teixeira e Paulinho Pedra Azul são alguns dos destaques dentro da programação do Festival de Música Primavera Teresense, que terá vários shows e apresentações culturais até o final de novembro na Praça da Cultura (que inclui toda a área no entorno da Secretaria de Turismo e Cultura) e na Praça Primo Sancio, na Rua do Lazer. O evento também comemora os 20 anos da Rádio Canaã FM.

No próximo fim de semana cinco bandas teresenses fazem o “Rock na Praça”, na Rua do Lazer. Na sexta (22) a Cultura Racional faz um Tributo a Tim Maia. No sábado (23) o som fica por conta de Via Expressa, O Quarto, Capitão Morgan e LDA, a partir das 13 horas.

No dia 30 de outubro o cantor e compositor Paulinho Pedra Azul participa da Orquestra de Compositores com os músicos Macacko e Sandrera e regência do maestro da Fames, Sanny Souza, na Praça da Cultura (entorno da Secretaria de Turismo e Cultura), a partir das 20h30. Já o show do compositor de “Romaria”, Renato Teixeira, será realizado no dia 5 de novembro, às 21 horas, também na Praça da Cultura.

“Estamos nos preparando para receber bem e com qualidade, sempre preocupados com as medidas sanitárias necessárias. Os eventos são de pequeno porte e os dividimos de acordo com cada estação ou com o período em que está inserido. Estamos finalizando a Primavera Teresense em grande estilo e o natal e o carnaval terão programações especiais”, revelou o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici.

O Festival de Música Primavera Teresense é uma realização da Prefeitura de Santa Teresa, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio da Rádio Canaã FM, da Pousada e Restaurante Villa Theodora e do pub Red Rock.

Programação

Festival de Música Primavera Teresense

Rock na Praça

22/10

Cultura Racional “Tributo a Tim Maia”

Horário: 20h

Local: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer

23/10

Shows com Via Expressa, O Quarto, Capitão Morgan e LDA

Horário: de 10h às 22hs

Local: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer

Festival



30/10

Paulinho Pedra Azul e Orquestra de Compositores, com participação de Gustavo Macacko e Sandrera e regência do maestro Sanny Souza.

Horário: 20h30

Local: Praça da Cultura (entorno da Secretaria de Turismo e Cultura)

05/11

Renato Teixeira e Banda

Abertura do violonista Fábio do Carmo (Violão Instrumental Brasileiro)

Horário: 21h

Local : Praça da Cultura (entorno da Secretaria de Turismo e Cultura)