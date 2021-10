O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na manhã desta quinta-feira (21), a entrega de 94 novas viaturas à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Os veículos serão destinados aos Batalhões e Companhias Independentes dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari. A solenidade foi realizada no Quartel do Comando Geral da PMES, em Maruípe, Vitória.

Os veículos são modelo SUV Renault Duster 2022 e contam com os equipamentos mais modernos disponíveis no mercado, como rádios comunicadores digitais, sinalizadores em led, sirene no compartimento do motor, cofre para transporte de conduzidos e segunda bateria para maior eficiência elétrica. Tudo para auxiliar a sociedade capixaba no patrulhamento preventivo, interação comunitária e repressão criminal.

O investimento total é de R$ 9.192.260,00, sendo cada viatura com um custo unitário de R$ 97,7 mil. As novas viaturas fazem parte do reaparelhamento das forças policiais do Estado, dentro das premissas do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Em sua fala, o governador fez um histórico sobre as ações da gestão no combate à violência no Espírito Santo. “Estamos debatendo muito a segurança pública dentro do Programa Estado Presente. Avançamos muito desde 2011, quando éramos o segundo Estado mais violento do País. O Programa Estado Presente integra todas as forças de segurança nas mais variadas esferas e ainda trabalha com a proteção social. A história desse programa não começou hoje, mas há dez anos”, destacou.