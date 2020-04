Pensando no bem-estar dos clientes neste momento de combate ao Coronavírus, a Suprema Celular resolveu investir em um inovador serviço de atendimentos através de motoboy. Agora, através do telefone de plantão 27- 99802. 0555 (WhatsApp), o cliente pode solicitar os mais variados serviços. Clique neste link para me enviar mensagens no WhatsApp: https://wa.me/5527998020555

Além dos serviços de conserto e manutenção, o cliente pode solicitar acessórios, pois a empresa dispõe de grande estoque de peças de reposição. “Dependendo do serviço, que está sujeito a disponibilidade do nosso estoque, estamos trabalhando para que nosso motoboy possa buscar e entregar com o serviço pronto no mesmo dia. E esse serviço é gratuito”, explica Daniel, que é proprietário da empresa.

Outro destaque é que a empresa se preparou para entregar os aparelhos e acessórios seguindo todas as regras sanitárias do momento. “Fazemos toda a higienização e limpeza seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para entregar tudo com segurança aos nossos clientes”, explica ele.

A Suprema Celular é referência na cidade em manutenção de aparelhos celulares, conserto de telas, e também possui uma enorme variedade de acessórios para celular, como película 3D, capas, fones de ouvido, carregadores, entre outros. “Trabalhamos para que os serviços solicitados até as 15h sejam entregues mesmo dia. Neste momento de enfrentamento de crise mantemos o valor das peças e ainda dividimos em 10x sem juros”, finalizou Daniel.

Contato. Se você quer conhecer um pouco mais dos serviços da Suprema Celular entre em contato através do telefone de plantão 27- 99802. 0555 (WhatsApp). Clique neste link para me enviar mensagens no WhatsApp: https://wa.me/5527998020555

Ou acesse as redes sociais da loja no Instagram: https://www.instagram.com/supremacelular/

Ou pelo Facebook: https://www.facebook.com/SupremaguarapariES/