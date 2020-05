Em boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde no Painel Covid-19, há 51 casos confirmados de coronavírus em Guarapari. Destes, há 18 curados da doença e 03 óbitos. Há também 185 casos em investigação na cidade.

Bairros. Itapebuçu permanece com o maior número de infectados dentre os demais bairros da cidade, com 7 casos confirmados. Em seguida, Muquiçaba tem 6 casos confirmados da doença e Praia do Morro, 5.

Espírito Santo. No final desta tarde, foi atualizado o Painel Covid-19 do Governo do Estado. São confirmados 3.540 pacientes contaminados com o coronavírus em todo o território capixaba, 1.128 curados e 133 óbitos.