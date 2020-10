De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, que divulgou nesta sexta-feira (23), os números atualizados do novo coronavírus, a cidade de Guarapari registrou mais um óbito, chegando em 125 causados pela doença.

A cidade continua em 9ª no ranking de contaminações pela doença no estado. São 3.781 casos confirmados, 3.493 curados, 5.343 suspeitos, 13.474 notificados e 125 óbitos. A cidade realizou também 9.510 testes para Covid-19 e já descartou 4.350 casos.



Os bairros com mais casos são: Praia do Morro com 512 casos, Muquiçaba com 283, Itapebussu com 233, Santa Mônica com 205, Ipiranga com 200, Centro com 191, Kubistchek com 145 e São Gabriel com 135.

ES. O Espírito Santo registrou ainda nesta mesma quarta-feira (21), 148.055 casos confirmados, 136.530 curados e 3.767 óbitos.