A cidade de Guarapari recebeu até o momento 2.037 doses das vacinas enviadas pelo governo estadual. O número representa cerca de 70% da população do grupo prioritário, sendo o total de 2.905 pessoas nesta categoria.

Até o momento, em Guarapari, o grupo prioritário enquadra os idosos em institutos de longa permanência, sendo 108 doses para eles, e os trabalhadores da área da saúde envolvidos no combate a doença, sendo um total de 2.797 profissionais, porém apenas 1.929 doses foram destinadas para eles.

As doses das vacinas recebidas cobrem um total de 70% do grupo prioritário na cidade, ficando empatada com os municípios de Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim e atrás somente de Aracruz, que tem uma área de cobertura de 85% para o grupo prioritário com as doses que eles receberam.

Espírito Santo

Já o estado do Espírito Santo recebeu até o momento 153.020 doses das vacinas disponíveis no Brasil e, destas, distribuiu para os municípios 82.862, com uma área de cobertura de 64% para o total da população no grupo prioritário.

Sobre o grupo prioritário do estado, estão incluídas 129.374 capixabas, sendo 124.416 trabalhadores da saúde, 2.793 indígenas, 2.077 idosos em institutos de longa permanência e 88 deficientes institucionalizados.