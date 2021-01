O projeto será feito pelo gabinete da vereadora Sabrina Astori (DC), uma das mais jovens eleitas para o cargo do parlamento de Guarapari, e tem como objetivo levar o escritório para fora da Câmara dos Vereadores, passando pelos bairros da cidade e ouvindo os pedidos, propostas e reclamações da população.

Nomeado como “Gabinete Itinerante”, o projeto irá começar na próxima quinta-feira, e terá como primeiro destino o bairro Jabaraí. Para participar basta que os moradores se dirijam até a escadaria da Avenida Santa Cruz, às 17 horas, o encontro terá duas horas de duração, acabando às 19 horas.

Segundo Sabrina, o principal objetivo será o de aproximar a população da política do município, com um mandato próximo da população de Guarapari, ouvindo as demandas e conversando maneiras de melhorar os problemas discutidos.

“O objetivo é aproximar ainda mais o nosso mandato da população. Ouvir os moradores, conversar, atender sugestões, reivindicações, tirar dúvidas e discutir políticas públicas para o nosso município”, disse a vereadora.

Outra motivação para o projeto, é a de não precisar com que os moradores se desloquem até a Câmara Municipal, podendo ir até um local próximo no bairro e conversando sobre as propostas.

Informações da primeira edição do projeto

Primeira edição “Projeto Gabinete Itinerante”

Quinta-feira, das 17 às 19 horas

Bairro Jabaraí, escadaria da Avenida Santa Cruz