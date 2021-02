Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a cidade de Guarapari atingiu a marca de 220 mortos nesta quinta-feira (18). Os números seguem a média nacional de óbitos, que está em torno de 1.105 por dia.

Em Guarapari já existem 8.930 casos confirmados da doença, 8.376 curados, 6.516 suspeitos, 13.052 descartados e 28.498 notificados, até o momento foram realizados 22.570 testes. A taxa de mortalidade fica por volta de 2,5%.

Os bairros com mais casos são Praia do Morro com 1.295, Muquiçaba com 683, Itapebussu com 558, Ipiranga com 496, Santa Mônica com 490, Centro com 418 e Kubistchek com 336.

No Espírito Santo existem 313.676 casos confirmados da doença, 296.340 curados e 6.234 óbitos. Sobre a vacinação, o estado já recebeu 207.420 doses, distribuiu para os municípios 171.458 e já aplicaram 105.133 vacinas para a primeira dose, a segunda dose começou a ser aplicada agora e já conta com 462 pessoas imunizadas.

O Brasil registrou 9.978.747 casos da doença, destes confirmados, 8.933.402 se curaram e 242.090 vieram a óbito. A média diária nacional de óbitos está por volta de 1.105.