A Câmara Municipal de Guarapari anunciou hoje (18) que convocou o vereador Dito Xareú (PSDB), para assumir o lugar do vereador Chico Móveis, que faleceu no último domingo (14), em decorrência de um acidente. Dito é o suplente direto do partido.

Em nota a Câmara disse que “seguiu os protocolos formais fixados pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno do Legislativo Municipal. Deste modo, a CMG cumpriu as normativas dispostas em Lei que determinam a extinção do mandato do vereador em caso do seu falecimento, dentre outras circunstâncias, e a convocação do suplente do vereador, mediante informações fornecidas pela Justiça Eleitoral”

Posse. Ainda segundo a Câmara, a posse de Dito Xaréu será realizada em Sessão Solene, às 10 horas da próxima segunda-feira (22), no plenário Ewerson de Abreu Sodré.

Ajudando. Em entrevista ao Portal 27 o vereador Dito Xareú afirmou que vai buscar melhorar seu trabalho e continuar ajudando as pessoas. “Eu vou tentar sempre melhorar o mandato. Buscar trabalhar ainda mais e continuar ajudando as pessoas. As pessoas mais carentes, mais humildes, os amigos ricos e pobres. Vamos trabalhar para ajudar a todos que nos procuram em busca ajuda e soluções para nossa cidade”, explicou.

Memória de Chico. Ele disse que vai honrar a memória e o trabalho do falecido vereador Chico Móveis. “Eu vou colocar como meta do meu mandato executar algum planejamento do mandato do Chico. Tentar executar alguma plataforma de governo que ele tinha. Vamos ver com a assessoria dele, os projetos dele e ver o que nós podemos executar, principalmente para o homem do campo. Vamos ver o que ele queria fazer por essa população e por Guarapari”, afirmou.

Edson. Sobre a relação com o prefeito Edson Magalhães, Dito afirma que continua apoiando. “Eu serei da base de apoio do prefeito. Vamos continuar a nossa parceria bacana em prol do desenvolvimento de Guarapari”, finalizou.