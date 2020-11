O município de Guarapari ultrapassou os 4 mil casos de contágio do novo coronavírus, e a maior parte da população afetada está na faixa de 30 a 39 anos, o que corresponde a 990 infectados, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (04) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

860 infectados está na faixa de 40 a 49 anos, 668 pessoas entre 50 e 59 anos, e 638 munícipes entre 20 e 29. As demais faixas etárias aparecem com menos de 434 infectados, como mostra o gráfico disponibilizado pelo Sesa.

A cidade continua em 9ª no ranking de contaminações pela doença no estado e não registrou óbitos. São 4.095 casos confirmados, 3.714 curados, 5.753 suspeitos, 14.902 notificados e 129 óbitos. A cidade realizou também 10.899 testes para Covid-19 e já descartou 5.054 casos.

Os bairros com mais casos são: Praia do Morro com 572 casos, Muquiçaba com 310, Itapebussu com 255, Ipiranga com 218, Santa Mônica com 216, Centro com 210, Kubistchek com 152 e São Gabriel com 135.

ES. O Espírito Santo registrou ainda nesta mesma quarta-feira (04), 158.768 casos confirmados, 146.475 curados e 3.884 óbitos.