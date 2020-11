A Polícia Militar de Guarapari divulgou nessa quarta-feira (04), os números obtidos

durante todo o mês de outubro. Apenas em um mês, 125 pessoas foram detidas, 12

veículos, 10 mandados de prisão foram cumpridos além de 07 armas de fogo retiradas

das ruas.

Foram realizadas ainda 37 apreensões de entorpecentes e 08 mandados de busca e apreensão em residências foram cumpridos. O Comando da Unidade relembrou a importância das denúncias via 190 e 181 para colaborar com o trabalho da Polícia e para a segurança do município.

Drogas. Policiais Militares do 10º batalhão realizaram apreensão de drogas na última terça-feira (03) no município de Guarapari. Após receber informações que dois indivíduos estariam traficando entorpecentes em um terreno baldio no bairro Portal Club, a guarnição policial prosseguiu ao local indicado e abordou os suspeitos.

Com os abordados foram encontrados uma bucha de maconha, R$105,00 e dois celulares. Com apoio de outra guarnição, foram realizadas buscas no terreno e foram encontradas 31 buchas de maconha e 12 pinos de cocaína.

Por volta das 16hs policiais militares realizam patrulhamento na Av. Pedro Ramos, bairro Centro, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita próximo aos barcos. Realizaram a abordagem e foi localizada com o indivíduo nove pedras de crack e R$148,25 em espécie. Os detidos foram encaminhados para a delegacia juntamente com todo material apreendido.