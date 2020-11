Durante a última sexta-feira (30), um jovem de 23 anos foi encontrado morto no bairro Village do Sol em Guarapari. O corpo estava muito machucado, mostrando sinais de agressão, e a polícia desconfia que isso tenha sido a causa da morte.

Tratava-se de Iorran Santos Costa, desaparecido desde o dia anterior, na quinta-feira (29) e morador do bairro Pontal de Santa Mônica. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.