Por Lívia Rangel | A exigência do passaporte da vacina é um assunto polêmico e que divide opiniões. Com o decreto estadual de fevereiro e o municipal em vigor desde dezembro, cada vez mais novos estabelecimentos vão sendo inseridos no rol de quem precisa cobrar a comprovação da vacina contra a Covid-19 em Guarapari.

Carnaval: P12 seguirá as mesmas regras do verão com a “Pista dos Vacinados”

Um grande exemplo no verão foi a P12 Guarapari. A casa de shows aderiu à campanha nacional da franquia “A Pista dos Vacinados”. “Para entrar era preciso apresentar o comprovante da vacinação, além da máscara e aferição da temperatura”, explica a Head de Comunicação e Marketing, Myka Schneider.

De acordo com ela, a casa funcionou com 50% da capacidade de público. “Nosso espaço é amplo, aberto. São 30 mil metros quadrados. Nosso alvará é para 15 mil pessoas, mas trabalhamos com a lotação máxima de 7.500. Seguimos todos os protocolos sanitários para retomar com segurança”.

Além do passaporte da vacina, outra forma de não ficar de fora da diversão é apresentar o teste negativo para Covid com 72 horas de antecedência do evento. “O público em geral aceitou bem as normas, não tivemos problemas no verão. E no carnaval, vamos seguir esse mesmo processo”, destaca Mayka.

Cinema teve queda de bilheteria após cobrança da comprovação da vacina

O CineRitz Guarapari também começou a exigir a comprovação da vacina em dezembro, quando teve uma queda de bilheteria significativa. “A maioria das pessoas está vacinada, mas muitos não concordam com a cobrança. O nosso movimento caiu muito depois dessa exigência”, conta a subgerente Danyelle Sanvido.

Ela ressalta que teve muita confusão no início, porque nem todos têm o passaporte da vacinação em mãos para comprar o ingresso. “Para as pessoas que se vacinaram no estado têm sido mais fácil pegar pelo site ‘Vacina e Confia’. Mas para os turistas, que dependem do Conect Sus, está sendo mais complicado”.

Setor de eventos faz parceria com cerimonialistas para fiscalizar passaporte da vacina

O comprovante de vacinação deve ser exigido de qualquer pessoa para ter acesso a eventos públicos e esportivos, feiras, shows, teatros e cinemas. O grande desafio dessa nova realidade tem sido fiscalizar essa cobrança. Em Guarapari, o Guará Centro de Eventos encontrou uma alternativa que tem sido aderida por outros estabelecimentos.

“Nós firmamos parceria com as cerimonialistas, que exigem essa comprovação antecipada da vacinação dos convidados para evitar transtornos na hora do evento. Também temos encontros e reuniões regulares em nosso espaço. Nesse caso, já temos um cadastro de passaporte da vacinação dos participantes”, conta o proprietário, Gustavo Guimarães.

Segundo ele, não houve cancelamento nem redução das reservas por conta dessa exigência. Porém, acredita que não é o melhor método de prevenção. “Mesmo quem está vacinado pode estar contaminado. Então depende muito mais da consciência de cada um de não ir ao evento caso esteja com sintomas. Só que ainda tem os assintomáticos, o que complica ainda mais”.

Condomínios também terão de exigir passaporte vacinal em eventos

Os condomínios também entraram na lista dos estabelecimentos que precisam exigir o passaporte da vacina contra Covid 19. Além de respeitar o limite de 50% da capacidade de ocupação. Isso em caso de eventos sociais, como casamentos, aniversários e confraternizações.

“Acho uma medida difícil de cumprir, não podemos limitar o direito de ir e vir dos moradores. No verão, optamos por fechar as áreas de lazer, por ser uma época em que os prédios recebem muitos turistas. Mas fazer esse controle durante o ano todo é impossível, ainda mais que a maioria é festa familiar”, enfatiza o administrador de condomínios, Lennon Monjardim.

Ele completa: “A Prefeitura ou o Governo do Estado exige a comprovação da vacinação em suas ordens de serviço? No dia 12 deste mês teve uma aqui em Guarapari. Todo mundo levou o passaporte da vacina? Se é um decreto com força de lei, tem que servir para todos e não apenas para alguns setores”.

Prefeitura cria Disque Aglomeração

Para ajudar na fiscalização do cumprimento das regras de combate ao coronavírus, a prefeitura criou um canal próprio para denúncias de aglomerações. Com isso, os próprios cidadãos poderão auxiliar nas ações do município.

O serviço funciona todos os dias das 9h às 22h e é coordenado pela Secretaria Municipal de Postura e Trânsito. Para denunciar, ligue 27 9 9716-1848. Uma equipe da prefeitura vai até o local para confirmar a denúncia e adotar as medidas necessárias.