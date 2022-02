Um jovem de apenas 26 anos morreu eletrocutado no interior de Guarapari. O fato aconteceu na região rural de Baía Nova, quando ele ajudava uma equipe da concessionária de energia a resolver um problema de luz da comunidade.

Ramon Carminati Santana estava visitando a mãe que mora na comunidade, quando houve uma queda de energia na terça-feira à noite. Quando os funcionários da concessionária chegaram, ele foi ajudar a mostrar onde estaria o problema.

Enquanto ele conduzia a equipe até o local do poste em que haveria o problema, local mais afastado da comunidade, ele teria recebido uma descarga de energia de algum material no chão ou pode ter encostado em alguma cerca próxima. Mas a causa do acidente e da morte ainda serão investigadas para saber ao certo o que aconteceu com o jovem.

Ramon era filho único e morava em Cariacica onde tocava um negócio próprio ao lado da namorada. A morte deixou a família e os amigos muitos tristes. O fato está sendo analisado pela operadora de energia e também pela polícia civil.