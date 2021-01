Um homem foi morto a tiros nesta madrugada em Guarapari. De acordo com informações apuradas pelo Portal 27, o fato aconteceu no bairro Fátima Cidade Jardim. Durante uma festa de confraternização que acontecia em uma casa de eventos do bairro, homens encapuzados entraram no local e mataram uma pessoa.

De acordo com as informações junto a polícia, dois indivíduos encapuzados entraram no local e se dirigiram em direção a um homem identificado como Matheus Montenegro, de 26 anos, e dispararam vários tiros contra ele. Logo após fugiram.

Uma ambulância do SAMU foi chamada, mas ao chegar ao local foi constatado, pelo médico, o óbito da vítima. A Perícia da Policial Civil também compareceu ao local para fazer as investigações e constatou cinco perfurações, sendo quatro na região do tórax e uma na cabeça.

São Gabriel. Outro crime acontece no Bairro São Gabriel. Um homem de 55 anos, ainda não identificado, foi assassinado com várias facadas pelo próprio sobrinho na tarde deste domingo. O autor do crime tem apenas 15 e foi aprendido e levado para a Delegacia de Guarapari. Até o momento não sabemos os motivos deste crime. Outras informações e atualizações a qualquer momento.