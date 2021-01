O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou, na ultima sexta-feira (22), a disponibilização de mais 30 leitos adultos exclusivos ao atendimento de pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital Materno Infantil Fernando de Assis (HIFA), em Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do Estado. Serão disponibilizados como leitos contratualizados pela Secretaria da Saúde (Sesa) dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 de enfermaria.

Durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador também anunciou um novo processo seletivo com mais de 300 vagas para profissionais da saúde:

“São duas grandes notícias para a saúde. Estamos abrindo mais leitos Covid-19 no prédio do Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, e abrindo vagas para a formação dos profissionais da Atenção Primária. Estamos com muitas atividades na área da saúde. Nesta madrugada, recebemos os pacientes vindos de Manaus. Nossa estrutura está dando suporte para que possamos ajudar nossos irmãos do Amazonas. Nós, capixabas, somos solidários e estamos recebendo esses pacientes que grande parte deles está na UTI”, afirmou.

Casagrande prosseguiu: “Para que a gente continue dando conta, precisamos estar sempre melhorando nosso sistema de saúde. Em julho, abrimos 60 leitos no Aquidaban, hospital que estava desativado. Agora vamos abrir mais dez leitos de UTI, passando para 30 e abrindo mais 20 leitos de enfermaria, passando de 40 para 60, totalizando 90 leitos. Já anunciamos a abertura de 387 vagas para formação dos profissionais de saúde que irão se especializar em Saúde da Família, atendendo lá na ponta, quem mais necessita e sendo resolutivo.”

O subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, lembrou que esta é a segunda fase de expansão de leitos, “Regionalizando o acesso para que a população possa ser assistida mais próxima a sua residência”, completou.

Processo seletivo

Ainda durante a transmissão, o governador Renato Casagrande divulgou o novo edital do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), a respeito do processo seletivo simplificado com 387 vagas para profissionais médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros participarem do componente de provimento e fixação ao Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, o Qualifica-APS.

O processo está em sua terceira edição e já conta com 621 profissionais atuando na Atenção Primária em 60 municípios capixabas. As inscrições tiveram início nessa quinta-feira (21) e vão até as 16h do dia 29 de janeiro, observando o fuso-horário de Brasília (DF), e serão realizadas de forma on-line, em formulário eletrônico disponível no site www.selecao.es.gov.br. Além disso, o envio dos documentos será realizado por formulário eletrônico no mesmo período das inscrições. Para mais informações, acesse o site