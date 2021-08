Oportunidade para quem sonha com um curso superior! Neste sábado (14), o Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (Polo UAB) de Vitória, ligado à Secretaria de Educação de Vitória (Seme), em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), abre inscrições para o curso de Licenciatura em Letras Inglês.

São 20 vagas para a turma de Vitória. O processo seletivo será por meio de análise do histórico escolar do candidato e haverá ainda uma prova de redação on-line, marcada para o dia 3 de outubro.

O valor da taxa de inscrição para o processo seletivo é R$ 117. Os candidatos podem pedir isenção no período de 14 a 21 de agosto. As vagas ofertadas são para o público em geral e há percentual de reserva para estudante egresso de escola pública, ou ainda analisando condição de renda, cor/etnia e pessoa com deficiência.

Os nomes dos aprovados na primeira chamada serão divulgados no dia 27 de outubro, após as 16 horas. O edital completo está disponível aqui.