A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta terça (18), na BR 101, em Serra, um caminhão transportando cigarros contrabandeados. A carga estava em um compartimento oculto no interior do baú.

Por volta das 05 horas, a PRF realizava fiscalização no município de Serra, com foco na abordagem a veículos de carga, devido aos constantes roubos nessa região, quando deu ordem de parada ao caminhão de placas RZI-2B73, de São Lourenço da Mata/PE.

Mudança. Durante a abordagem, verificou-se que o veículo era conduzido por homem, de 49 anos, que informou estar vindo do município de Belo Horizonte/MG, com destino a Serra/ES. Ao ser perguntado sobre a carga que estaria transportando, ele responde que estava vazio e que sua viagem ao estado seria com propósito de buscar uma mudança.

Fundo falso. No entanto, ao abrir o compartimento de carga, a equipe de policiais notou que havia uma chapa metálica, formando, no fundo do baú, uma espécie de fundo falso, com indícios de preparado para o transporte de ilícitos. Ao ser retirada a estrutura metálica foram encontradas caixas de cigarros, oriundos do Paraguai, marca GIFT.

Indagado novamente, o motorista do caminhão informou que não tinha conhecimento dos ilícitos, e que teria pego o caminhão em um posto de combustíveis no município de Contagem/MG e receberia R$500 reais para vir até o Espírito Santo buscar uma mudança.

Um milhão trezentos e setenta mil. Após a contagem, já na sede da Polícia Federal, foram contabilizadas no interior do caminhão 1.370.000 (um milhão trezentos e setenta mil) unidades de cigarro. Diante de todos os fatos narrados anteriormente, foi dada voz de prisão ao condutor por, em tese, incorrer em crime previsto no artigo Art. 334-A – “Importar ou exportar mercadoria proibida.”

O motorista foi conduzido, juntamente com o veículo e a mercadoria, até a Delegacia da Polícia Federal de Vila Velha/ES, para a tomada dos demais procedimentos legais cabíveis.