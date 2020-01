A empresa Expresso Lorenzutti já pode reajustar o valor da passagem de ônibus de R$3,30 para R$3,60. A empresa, que é responsável pelo transporte coletivo de Guarapari, aguardava o novo valor ser validado, com a publicação do decreto, feito pelo prefeito, Edson Magalhães.

A publicação da decisão do Conselho Municipal de Transportes (Comutran) foi feita na tarde de hoje (13), no Diário Oficial dos Municípios, juntamente com o decreto do prefeito Edson Magalhães.

O Comutran decidiu o novo valor em reunião na manhã da última quinta-feira (09). O reajuste anual é previsto na Lei Complementar Nº 002/2006.