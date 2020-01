A Rádio 27 está lançado e será o podcast do Portal 27 e vai falar sempre dos temas mais atuais envolvendo economia, política e assuntos gerais, das cidades, do Estado e do Brasil.

Confira o primeiro programa que foi gravado pelo editor, Wilcler Carvalho e o convidado foi o jornalista e diretor da TV Sudeste, Fabiano dos Santos. Eles falaram sobre as chuvas, sobre o hospital de Guarapari e também um pouco do cenário político da cidade. Confira.