Contemplada pelo programa Compete Esportivo, a delegação capixaba de kickboxing embarcou rumo à Itália, na manhã desta quinta-feira (14), para disputar o Mundial da categoria. A competição ocorrerá entre esta sexta-feira (15) e o próximo dia 24, na cidade de Veneza.

A delegação que viajou é composta pelo mestre Denis de Souza e pelos atletas Iury de Souza, Denison de Souza, Bárbara Nepomuceno e Edison Miranda Venturatto. A previsão do retorno da equipe é no próximo dia 25 de outubro.

Antes de seguir para a Europa, o mestre Denis de Souza afirmou que a viagem só foi possível por conta do apoio do Compete. “É importantíssimo, na verdade, surreal! Toda a nossa programação foi pensada graças ao Compete Esportivo, sem ele seria impossível pensar em ir à Itália para a competição. Os custos de cada um que compõe a delegação são muito altos”, ressaltou Denis de Souza.

Compete Esportivo

O Compete Esportivo é um programa que custeia viagens de avião, de ida e volta, para que atletas e paratletas disputem competições nacionais e internacionais. A previsão da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), para o edital 2021, é de um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão em passagens aéreas a esportistas de alto rendimento.

O edital de 2021 foi lançado no dia 08 de julho. Estiveram aptos a participar do Compete as federações estaduais, entidades privadas esportivas, representando os atletas e equipes, além de atletas de forma individualizada, desde que a modalidade não tenha federação ou entidade local legalizada, além de técnicos e acompanhantes de atletas com deficiência. Ao todo, 443 atletas serão beneficiados pelo programa.