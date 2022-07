As reuniões e definições para as eleições deste ano estão acontecendo por todo o país. No Espírito Santo os partidos fazem as escolhas dos nomes para fazer suas representações. A Democracia Cristã (DC), já definiu um nome forte e anuncia a pré-candidatura do Coronel Júlio Cesar Lugato para disputar o Senado pelo Estado.

Nas vésperas das Convenções Estaduais do partido, em que serão escolhidos os candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador e vice-governador, o partido Democracia Cristã que já sinalizou caminhar junto ao candidato ao governo Guerino Zanon (PSD), decide apresentar o nome do Coronel Júlio César Lugato para disputar o Senado pelo partido.

O Cel. Lugato tem trinta anos de serviço militar, dos quais doze foram prestados no Município de Guarapari. Ele foi comandante de diversas unidades operacionais e Diretor de Inteligência da PMES.

Área privada. Com experiência também na área de segurança privada adquiridos após sua passagem para a reserva da PM, em 2004, trabalhando na gerência de empresas de segurança patrimonial, sendo também instrutor credenciado pelo Ministério da Justiça, através do Departamento de Polícia Federal, para ministrar diversas disciplinas em cursos de formação e reciclagem de vigilantes, curso de escolta armada e curso de grandes eventos.

Aliados a estes perfis também possui experiência internacional, sendo a principal delas a de Membro da Força de Paz da ONU (Organização das Nações Unidas) em Moçambique – África (ONUMOZ) e Observador Internacional das Primeiras Eleições Gerais e Multipartidárias de Moçambique.