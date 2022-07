Durante patrulhamento tático na noite da última quarta-feira (27) policiais militares do 10º Batalhão receberam a informação que um indivíduo havia escondido grande quantidade de drogas em um beco no bairro Olaria. De imediato os militares prosseguiram ao local para verificar.

Durante incursão no beco indicado, foi avistado pela janela de uma casa uns tabletes de droga, sendo contabilizado ao todo 56 tabletes de substância similar a maconha,150 pinos de substância similar a cocaína, 04 porções de substância similar a cocaína, 03 porções de substâncias similar a CRACK, 02 porções de substância similar a maconha.

Foram encontradas ainda 08 munições sendo 06 calibre.380 e 02 calibre .22, 01 projétil deflagrado, 04 sacolas com matérias para embalo, 01 pote com substâncias similar a cafeína, 03 balanças, 01 binóculo, 01 certidão de nascimento, 01 cartão de banco, 02 facas, 01 caderneta com anotações do tráfico, 04 chips da operadora vivo e 557,00 reais em espécie. Ninguém foi detido.

Todos os materiais foram apresentados e entregues na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.