Tecnologia a favor da Saúde! A Prefeitura de Vitória passa a utilizar mais um reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti. A partir de agora, drones serão utilizados para mapear imóveis onde há dificuldade do ingresso dos Agentes de Combate às Endemias ( ACE ) e também para identificar os possíveis focos do mosquito em locais de difícil acesso para os Agentes.

O drone sobrevoará os locais que apresentam maior incidência da doença e fará a captura de imagens para identificação de situações de risco, como terrenos baldios, casas onde exista acúmulo de água em objetos que possam servir como criadouros do transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“Os drones sobrevoam as casas e identificam água parada nos telhados, nas calhas ou, eventualmente, uma caixa d’água aberta. Ao localizarem esses possíveis focos da doença, os agentes são orientados a irem a campo para que os moradores sejam orientados a colocarem telas nas caixas e a adotarem outras medidas de prevenção contra a proliferação do mosquito vetor”, explicou o Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

A partir das imagens, será feito um plano de acesso e roteiro para vistoria dos imóveis mapeados pelos agentes para identificarem possíveis criadouros e fazerem a eliminação, o tratamento focal e o trabalho de educação em saúde.

“O uso do drone não substitui o trabalho dos agentes de endemias mas será um grande reforço tecnológico que vai nos auxiliar muito no combate ao mosquito. Vamos otimizar o tempo e o trabalho dos agentes, porque eles vão conseguir adentrar mais imóveis e irão diretamente no foco”, destacou a secretária de Saúde de Vitória, Joanna De Jaegher.