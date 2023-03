O partido Rede Sustentabilidade Espírito Santo elegeu na tarde desde sábado, 24, Laís Garcia e Macaciel Breda como porta-vozes estaduais e indicou os delegados que vão representar o partido na Convenção Nacional prevista para o mês de abril, em Brasília.

Guarapari. O evento que ocorreu em um cerimonial em Vitória, contou com a presença do senador do PT, Fabiano Contarato, do deputado estadual João Coser e dos vereadores Karla , de Vitória, Wendel Lima, Guarapari, Da Rede Sustentabilidade, vereadoras Rafaela Moraes (Serra), Terezinha (Linhares), Lorraine (Domingos Martins) e dos vereadores Eliseu (Aracruz) e Fábio (Iconha). Estava presente também o ex-vereador Marcus Grijó que deve ir para a Rede.

Prefeito. Nessa reunião a informação é que a Rede convidou o presidente da Câmara de Guarapari, Wendel Lima, para disputar a prefeitura de Guarapari pela sigla. Wendel atualmente é filiado do PTB e é suplente de deputado. “O partido ofereceu toda estrutura para ele poder disputar, inclusive com o apoio de Marina e do governo federal. Agora cabe a ele decidir”, disse uma fonte ligada a direção do partido.

Virtual. O evento contou com a presença de delegações de vários municípios de fora da Grande Vitória, entre eles Alfredo Chaves, Guarapari, Linhares e Aracruz. A novidade foi a possibilidade dos filiados da Rede participarem do evento de forma virtual. A convenção chegou a ter mais de 100 interações de diversas localidades do estado.

Ministra. A Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil e fundadora do Rede Sustentabilidade gravou um vídeo falando sobre a importância do partido e do momento de reconstrução do país. “Precisamos fortalecer a democracia com sustentabilidade e manter as políticas públicas. Parabéns a todos e que tenham bom congresso estadual”, disse Marina Silva.

Porta-voz nacional. Já a porta-voz nacional Heloísa Helena participou da abertura nacional de forma virtual por conta do debate do Rede Sustentabilidade que acontece em vários estados. “Nós faremos o impossível para que a gente possa ampliar nossa bancada, garantir no campo democrático popular com bons programas municipais, garantir o desenvolvimento, emprego e renda”, afirmou Heloísa Helena que também destacou o poder transformador da educação na vida de Marina Silva e na construção dela também.

Senador. “Parabéns ao Rede Sustentabilidade Espírito Santo pela organização. Estamos num momento de reconstrução e precisamos avançar”, comentou o porta-voz nacional Wesley Diógenes que destacou ainda a participação do senador Randolfe Rodrigues junto ao governo federal.

Representando o senador Randolfi Rodrigues, que é Lider do governo Lula no Congresso Nacional, o capixaba Gustavo de Biase falou sobre a importância do partido estar fortalecido nas lutas sociais. “Quero manifestar minha emoção e alegria ao retornar a esta ilha a qual nasci e vivi. Sou capixaba da gema com muito orgulho. Estou em Brasília junto com o Senador Randolfe Rodrigues. Temos muitos desafios e precisamos avançar na reconstrução do Brasil, fortalecer o SUS, o servidor público e atender às demandas sociais”, enfatizou Gustavo de Biase.

De forma unânime, a nova executiva foi confirmada pelos delegados presentes ao evento. A porta-voz da Rede Sustentabilidade no Espírito Santo agradeceu o empenho de todos para a realização do evento. “agradeço a confiança e faço questão de registrar o empenho de cada um na construção desse projeto, a Rede se fortalece com o trabalho de cada militante espelhado pelo estado”, disse Laís que convidou o porta-voz Macaciel Breda para fazer o encerramento do congresso.

“Cada delegado aqui presente comprova que a Rede estará forte e terá voz em todos os municípios capixabas nas eleições de 2024. Com essa certeza vamos trabalhar ainda mais para ampliar o número de bases no Espírito Santo, mas agora o momento é de agradecer a todos vocês, finalizou Macaciel.