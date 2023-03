O homem que abandonou um corpo de outro homem em cima de uma moto à beira do asfalto entre os bairros Lagoa Funda e Adalberto Simão Nader em Guarapari, já está identificado e procurado pela polícia.

O crime aconteceu no último sábado (25) e foi registrado por várias câmeras de segurança. A Polícia Civil investiga o abandono do corpo como homicídio e já identificou o autor do crime. O nome do suspeito não foi divulgado.

Segundo o site A Gazeta, em uma nova nota divulgada nesta terça-feira (28), a PCES informou que as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari estão em andamento.

Escondido. Segundo o delegado Franco Malini, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, a vítima também foi identificada. O nome não foi divulgado. Sobre o autor do crime, o titular da DHPP de Guarapari detalhou que a polícia chegou a apurar onde o homem estava e ir até o local. O principal suspeito, porém, fugiu.

“Ele estava escondido em um sítio, em Guarapari. Nossa equipe foi ao local nesta segunda-feira (27), mas ele conseguiu fugir pela mata. As buscas continuam”, disse o delegado.