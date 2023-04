A sacristia do Convento da Penha, que é um dos patrimônios históricos e religiosos mais importantes do Brasil, vai passar por um processo de restauração para ser aberta à visitação pública. A notícia foi anunciada pelo guardião do Convento, Frei Djalmo Fuck, ao lado do deputado federal Evair de Melo, que destinou R$ 600 mil de uma emenda individual para essa obra.

O deputado e o Frei visitaram, nesta semana que se inicia a Festa da Penha, espaços já restaurados com recursos de uma emenda anterior do parlamentar que garantiu a recuperação de diversos aspectos da Capela de Nossa Senhora, como o forro, o piso e os sinos, além da pintura das paredes internas do santuário e melhorias nas instalações elétricas e no sistema de iluminação monumental do complexo. O projeto de instalação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) também fez parte deste primeiro recurso.

Ainda segundo o deputado Evair de Melo, a pesquisa arqueológica no sítio do Convento, trabalho científico que busca certificar fatos históricos e até mesmo buscar novas descobertas, iniciada com recursos anteriores, também terá continuidade com essa nova emenda. “Todo esse trabalho está sendo realizado sob a coordenação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que sempre realizam um trabalho ímpar, de recuperação e proteção dos nossos patrimônios materiais e imateriais, visto que o convento é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1943”, declarou.

A sacristia, que nunca foi aberta à visitação, passará por um processo completo de restauração, desde o teto, que será restaurado, até a recuperação do armário em madeira, que está todo deteriorado e com cupim. Segundo o Frei Djalmo, as camadas de tintas serão retiradas para que se chegue à textura original. “O trabalho é complexo e em conversa com os profissionais do Iphan, podemos até mesmo remover as cerâmicas para se chegar à estrutura original. Tudo está sendo feito para que o fiel e o turista possam conhecer esse espaço tão importante para a história e a fé de nosso estado e de nosso país”, disse.

Frei Djalmo informou que a abertura da sacristia do Convento da Penha para a visitação pública é mais uma iniciativa importante para a valorização da cultura e da história capixaba. “Com a continuidade dos trabalhos de preservação e restauro, será possível garantir que as próximas gerações possam conhecer e se emocionar com esse importante patrimônio”, finalizou.