Na manhã desta segunda (10), vários grupos de aplicativos compartilharam supostas ameaças de violência que aconteceriam dentro da Universidade Federal do Espirito Santo (UFES). Em nota a UFES esclareceu os fatos e disse se tratar de um caso isolado.

De acordo com nota da UFES:

“A Administração Central da Ufes informa que na manhã desta segunda feira, 10, foi verificada uma suspeita de ameaça a uma estudante, no campus de Goiabeiras. Os seguranças que atuam na Ufes e a Polícia Militar foram acionadas e imediatamente compareceram ao local. As informações disponíveis até o momento é de que se trata de um incidente isolado, não havendo relação com a Universidade ou com sua comunidade. A estudante foi protegida e encaminhada para cuidados imediatos.

O suposto agressor não foi localizado e a Diretoria de Segurança e Logística da Universidade continua apurando a situação. As atividades no campus de Goiabeiras estão mantidas.”