Anchieta possui 23 praias e cada uma tem sua beleza particular. As mais badaladas possuem rica infraestrutura de pousadas, quiosques e restaurantes. Outras, porém, são intocáveis pelo desenvolvimento e é a própria natureza que encarrega de ser o principal atrativo.

Percorrendo o litoral anchietense é comum ver belas paisagens formadas por matas, rochas e conchas que estão perto, mas distante do agito do verão. A pouco menos de 5 km do centro de Anchieta é possível conhecer três lindas praias, cuja natureza é a única paisagem: Balanço, Marvila e Boca da Baleia.

No sentido Praia do Coqueiro a Iriri, podemos conhecer as praias Balanço e Marvila. São pequenas, mas com um enorme visual. As águas são claras e o local é ideal para piqueniques com a família e amigos.

Já no outro sentido da cidade, entre a sede e Castelhanos tem a praia Boca da Baleia. O acesso é pelo trevo e mirante de Castelhanos. A praia possui areias e águas claras e é visitada por quem conhece para admirar o pôr do sol.

E em todo passeio não podemos esquecer as sacolas para armazenar o lixo que produzimos. Afinal queremos que as praias continuem intactas e bonitas para os próximos verões.

Conheça as praias:

Praia do Balanço – Acesso é pelo trevo da Praia do Coqueiro. Após a praia, seguir sentido Iriri. A menos de um quilômetro há placa indicando o local.

Praia Marvila – Acesso é pelo trevo da Praia do Coqueiro. Após a praia, seguir sentido Iriri. A menos de um quilômetro há placa indicando o local.

Boca da Baleia – Fica próxima a Praia dos Castelhanos. Acesso é pelo trevo e mirante de Castelhanos, depois entrar a primeira rua a direita e depois seguir a esquerda pelo litoral. Nesse trajeto é possível ainda conhecer a praia Porto Velho.