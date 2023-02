O deputado Estadual Tyago Hoffmann (PSB), foi eleito pelos parlamentares, na Sessão Ordinária realizada na tarde desta segunda-feira (13), presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa (Ales). Com sete membros, Justiça tem um dos maiores volumes de trabalho da Casa; já Finanças, com nove integrantes, opina sobre assuntos de natureza fiscal e orçamentária

Composição. Com a eleição de Tyago para o cargo de presidente, a estrutura da comissão é a seguinte: Xambinho é o vice-presidente; Mazinho dos Anjos, José Esmeraldo, João Coser, Adilson Espíndula, Callegari, Coronel Weliton e delegado Danilo Bahiense são membros efetivos e Janete de Sá, Pablo Muribeca, Deninho Silva, Dary Pagung, Iriny Lopes, Zé Preto, Capitão Assumção, Sérgio Meneguelli e Lucas Polesi são os suplentes.

Funções. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa tem como objetivo opinar sobre as contas do governador do Estado e do Tribunal de Contas, além de votar, discutir e modificar o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Também compete à Comissão opinar sobre todas as proposições quanto ao aspecto financeiro, que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita, bem como os planos e projetos de desenvolvimento.

Conforme anunciado pelo presidente Marcelo Santos no decorrer da sessão, no encontro desta terça-feira (14) devem ser definidos os integrantes dos demais colegiados.