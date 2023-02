O novo presidente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud, assumiu a gestão e já começou com investimentos de milhões. A cidade de São José do Calçado vai receber serviços de coleta e tratamento de esgoto no próximo ano.

Ampliação do Sistema. O investimento de mais de R$ 15 milhões foi anunciado na tarde da última quinta-feira (9), em solenidade realizada no munícipio. O governador Renato Casagrande e o diretor presidente Munir Abud, assinaram a ordem de início de serviço para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), as obras terão duração de 18 meses.

Melhoria na qualidade de vida. Em sua fala, o presidente da Companhia destacou a importância do saneamento para o desenvolvimento local e melhoria na qualidade de vida das pessoas. “Essa é a minha primeira ordem de serviço na Cesan, vou acompanhar de perto a realização dessa obra que vai ampliar e universalizar o acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto em São José do Calçado. Saneamento é sinônimo de mais saúde, de desenvolvimento econômico e de preservação dos recursos naturais”, disse Munir.

R$ 56 milhões. Além das obras em São José do Calçado, a Cesan está investindo mais de R$ 56 milhões na região. São obras de ampliação e melhorias nos serviços de esgoto que estão sendo realizadas em Muqui, Atílio Vivácqua e Boa Vista.

“Esse pacote de investimentos reforça o compromisso da Cesan com a região Sul do estado, vamos avançar na cobertura e na prestação de serviços e alcançar as metas estabelecidas pelo novo marco legal antes do previsto, que é 2033”, finalizou Abud.

Escopo da obra

Ampliação do SES de São José do Calçado

População beneficiada: 9.429 habitantes.

Bairros contemplados: João Ourique, Maria José Pimentel, João Marcelino de Freitas, Divineia, Alair Borges Pimentel, Centro, Niterói, Astholfo Virgílio Lobo, Pedro Ideraldo de Lima e Ibes.

Investimento: R$ 15.078.582,00

Ficha técnica

– Redes coletoras nas bacias A, B, C e D;

– Implantar as estações elevatórias de esgoto bruto (EEEB) A, B, C e D;

– Linhas de recalque das elevatórias A, B, C e D;

– Implantar a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE);

– Recuperar e modernizar a ETE existente.