A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) possui o Programa Ambiental de Coleta Consciente de Resíduos Sólidos. São eco pontos de coleta para que a população descarte os resíduos sólidos de forma consciente, assim eles serão reciclados, gerando oportunidade de renda para quem realiza esse serviço.

Os pontos de coleta são de fácil acesso, como: o Shopping Guarapari, ExtraCenter, Semag e no Servos de Cristo, localizado no bairro Itapebussu. Junto às lixeiras de reciclagem, foram instalados recipientes específicos para descartes de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes.

O recolhimento será realizado pelo município, em parceria com as empresas que trabalham com reciclagem, dando destinação correta ao material.

Segundo o Secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Breno Ramos, todos precisam fazer sua parte. “Cuidar do meio ambiente é uma missão de todo cidadão, esse projeto vem para somar, criando possibilidades de geração de renda e promovendo o descarte adequado dos resíduos sólidos”, disse o Breno.