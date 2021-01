O contexto histórico prevaleceu e a senadora Rose de Freitas voltou ao MDB. A assinatura oficial para o retorno à legenda aconteceu na tarde desta terça-feira, 12, durante reunião com a Executiva Nacional do partido. Rose, em isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, participou do encontro de forma remota.

A senadora já havia atuado por 15 anos – pós-Constituição – no MDB e deixou o partido em 2018 para disputar pelo Podemos as eleições ao Governo do Estado. A parlamentar retorna em um momento crucial para a sigla, que precisa se reorganizar no Espírito Santo e ganhar mais força nos contextos estadual e nacional – o MDB, por exemplo, vai disputar a presidência do Senado Federal e da Câmara no início de fevereiro.

Durante a reunião com a Executiva Nacional, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) elogiou a volta da parlamentar. “A nossa sempre querida, também retornando à casa do MDB. Senadora Rose de Freitas, que é um grande exemplo de mulher, de mulher na vida pública, na carreira política e que só engrandece o Estado do Espírito Santo e só volta pra sua casa, o MDB, para alegria de todos nós aqui no Senado da República”, disse.

Membros da diretoria e filiados do MDB no Espírito Santo também comemoram o retorno da senadora ao partido. Em nota oficial, a legenda no Estado afirmou que “a direção do MDB do Espírito Santo dá boas-vindas à senadora Rose de Freitas, que retorna hoje. Rose, que foi eleita senadora pelo partido em 2014, retorna num momento importante para o MDB, na disputa pela presidência do Senado. Rose de Freitas tem relevantes serviços prestados ao Espírito Santo e ao Brasil e chega ao MDB capixaba para soma