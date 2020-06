O governador do Estado, Renato Casagrande, liderou, nesta quarta-feira (10), mais uma reunião da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, por meio de videoconferência.

Risco Extremo. Casagrande anunciou as medidas qualificadas que deverão ser adotadas pelo Estado e municípios, caso a Matriz de Risco indique o grau de Risco Extremo. Atualmente, não há municípios capixabas com esta classificação.

Regras. Estão previstas regras específicas de convívio social, do funcionamento de estabelecimentos comerciais, do transporte público e de proteção das barreiras de limites de municípios em caso de Risco Extremo, visando a redução da interação social e a consequente diminuição do índice de transmissão do novo Coronavírus (Covid-19). Confira as medidas que podem ser adotadas.