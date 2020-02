Para curtir o carnaval com saúde é preciso estar atento à alimentação, ter cuidados com a pele, se proteger das doenças sexualmente transmissíveis, e não exagerar no álcool.

Durante o dia, o excesso de álcool, de sol e as noites mal dormidas podem trazer consequências graves para a saúde, como insolação, inflamação do fígado, desidratação, vômitos frequentes e desmaios.

E para evitar esses problemas e aproveitar ao máximo os dias de festa, veja o vídeo das Dicas de Saúde com o Dr. Rogério Zanon, médico há 39 anos. As dicas vão desde a alimentação mais leve, a ingestão de muita água para se hidratar.

E em casos de corte por algum objeto cortante durante a folia, saiba como se tratar rapidamente e em hipótese alguma, não use o pó de café.