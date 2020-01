Durante a tarde da última quinta-feira (09), a polícia foi acionada após um roubo ocorrido em uma farmácia no bairro Praia do Morro. Diante das características, os policiais localizaram J.S.A, 21 anos. O rapaz foi reconhecido pela vítima como autor do roubo.

Padaria. Com menos de uma hora entre um crime e outro, os policiais militares receberam a informação que um roubo em uma padaria, também na Praia do Morro e que o autor do crime estaria escondido às proximidades do local.

Após diálogo com a proprietária, a mesma afirmou que o autor do roubo é um ex-funcionário do estabelecimento. Diante das informações, J.S.A – 21 anos, foi novamente abordado, sendo então reconhecido e conduzido à delegacia.

Farmácias. Durante a condução do indivíduo, os policiais receberam a informação via Ciodes que uma segunda farmácia havia sido roubada há alguns instantes. J.S.A confessou ter sido o autor também deste delito. A vítima reconheceu o bandido como autor.

Chegando à delegacia, uma outra vítima compareceu ao local para registrar um roubo a outra farmácia ocorrido na manhã do mesmo dia. De pronto, a vítima do deste roubo reconheceu o meliante como autor do crime, e o mesmo também assumiu autoria.