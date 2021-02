O Governo Federal está estudando a implantação de um novo auxílio emergencial, visto que o último foi finalizado em dezembro. Com as novas regras, cerca de 40 milhões de brasileiros poderão adquirir o benefício, o montante é inferior ao antigo, onde cerca de 68 milhões receberam.

Com as novas regras que serão implantadas, um dos requisitos para receber o auxílio é ter uma renda familiar máxima R$600 por pessoa. Este valor será avaliado de forma trimestral e semestral, visto que existem famílias que recebem um valor em um mês e outro no mês seguinte.

O Governo ainda discute com o Congresso, mas o esperado é que o benefício seja de R$250 ou R$300, sendo pago em 3 ou 4 parcelas, os detalhes só serão ajustados quando for enviada a proposta final para os deputados analisarem.

Os beneficiários serão escolhidos através da ficha de cadastrados do primeiro auxílio, o serviço será feito pelo Ministério da Cidadania, que irá analisar os casos que se enquadrem na regra do salário mínimo por pessoa.