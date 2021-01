O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova muito esperada por quem deseja conquistar um diploma de nível superior. Por ser a porta de entrada para diversas instituições de ensino, o Exame demanda muito estudo para encarar as questões sem medo. Pensando nisso, a Doctum programou Super Lives com professores renomados que vão ajudar os estudantes a se preparam para a próxima edição, agendada para janeiro.

A participação nas lives é gratuita e a transmissão será feita pelo canal da Rede Doctum no Youtube. No dia 13 de janeiro, a partir das 19h, o professor Sílvio Predis, do canal Química Nota 10, vai revisar o conteúdo com dicas para quem deseja dominar as questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Já no dia 14, às 19h, a professora Carol Mendonça, do canal Português Para Desesperados, vai contar as 5 apostas para o tema da redação deste ano, além de outras dicas preciosas para mandar bem na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. As inscrições podem ser realizadas através do endereço: doctum.edu.br/superlives

