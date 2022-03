Um motorista e um acompanhante morreram ao cair em um buraco das obras de duplicação da BR 101, próximo a cidade de Alfredo Chaves. O caminhão de lajotas não teria conseguido seguir as sinalizações da pista, próximo ao KM 357, vindo a cair em uma enorme cratera que faz parte das obras da ECO 101 que administra a via.

O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (22). A carga de lajotas caiu sobre a cabine do caminhão matando os dois ocupantes. Eles ainda não foram identificados. A sinalização de todo este trecho da BR 101, tem sido alvo de reclamações dos motoristas que acham que as marcações são precárias e poderiam causar acidente.

A concessionária afirmou a imprensa que “houve uma saída de pista de um caminhão” e que “para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF, Polícia Civil e IML estiveram no local. Duas pessoas faleceram no local. Não houve interdição na via. A concessionária informa que o local está devidamente sinalizado de acordo com as normas técnicas vigentes.”