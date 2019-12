O domingo de verão foi de violência em Guarapari. Dois assassinatos ocorreram ontem (28) na cidade, em um intervalo de, aproximadamente, sete horas entre uma morte e outra.

Recanto. A primeira vítima foi Sidnei Pereira Dias, de 37 anos, que foi morto à facadas no Recanto da Sereia, a 1km após o pedágio. O crime aconteceu por volta das 17h45 e um homem foi detido ao confessar o crime à polícia. O preso contou que a motivação do crime foi briga por dívida de tráfico de drogas.

Praia do Morro. Durante a madrugada de hoje (30), por volta de 0h35, houve outro homicídio nas imediações da Praia do Morro. Michael Morozini, de 24 anos, foi baleado três vezes. Foram encontradas no chão três cápsulas de calibre .380 e a perícia registrou duas perfurações na nuca da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A praia estava cheia e houve muito tumulto. O suspeito ainda não foi encontrado.