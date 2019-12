A Secretaria Estadual de Turismo (Setur) realizará, neste reveillón e ano novo, a “Pesquisa de Demanda Turística”. Esse trabalho tem o objetivo de conhecer o perfil do turista que vem ao Espírito Santo.

Além de Guarapari, a abordagem também será feita em Vitória e Vila Velha. Para o Verão 2020, será realizada uma pesquisa de verão também nas três cidades, além de Anchieta, Conceição da Barra, Linhares, Piúma, Marataízes, São Mateus, Serra e Piúma.

A coleta de dados é realizada com registro eletrônico, por meio das coordenadas identificadas por GPS e gravação de áudio das entrevistas. Segundo o secretário estadual de Turismo, Dorval Uliana, o trabalho será primordial para identificar o perfil dos veranistas: “Além de conhecer sua origem, faixa etária e motivação para estar no Espírito Santo, o trabalho vai permitir que possamos conhecer o tipo de acomodação escolhida, quanto tempo em média permanece por aqui e como também conhecer o ticket médio do turista”, explica.

O secretário ainda menciona que os resultados serão importantes para o planejamento de ações e otimização de recursos públicos para o turismo. “Além do Réveillon e Verão, a pesquisa foi feita na temporada de inverno e será também realizada durante o período do Carnaval de 2020”, ressalta Dorval.

Os resultados estarão disponíveis no Observatório de Turismo da Setur, assim que forem fechados.