Na semana que é celebrado o Dia do Cliente (15 de setembro), a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, realiza o Feirão de Negociação EDP com condições especiais de acordo e cashback para pagamento de débitos em aberto. A oportunidade estará disponível em todos os canais de atendimento da Distribuidora e é direcionada para clientes residenciais, rurais, comerciais e industriais.

Entre os dias 15 e 30 de setembro, os consumidores com contas atrasadas terão facilidades na negociação, além da redução na entrada. Excepcionalmente durante todo o período do feirão, os clientes que já possuem débitos de parcelamentos de negociações anteriores também encontrarão facilidades para o acerto e renegociação de suas contas.

Além das condições especiais, no período do Feirão, o cliente que efetuar o pagamento da entrada até a data do vencimento, terá cashback da EDP de 10%, limitado à R$ 10 e tendo o dinheiro do retorno lançado na próxima conta de energia. O regulamento encontra-se disponível no site www.edponline.com.br.