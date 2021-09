O mês da Bíblia começou e traz novidades para a população capixaba: o lançamento de um livro cristão 100% guarapariense para crianças. A iniciativa partiu da Queila de Andrade, uma auxiliar financeira de 40 anos, que vai lançar nesta sexta-feira (17) sua primeira coleção de livros: “Turminha do Tinoco”. Natural da Cidade Saúde, Queila conta que tem como vocação a educação cristã a crianças, ministrando há quatro anos na Igreja Pentecostal Fortalecendo Vidas, em Guarapari.

Pandemia. Queila conta ao Portal 27 que a ideia surgiu em meio a pandemia, tempos em que as crianças não podiam brincar umas com as outras, tampouco frequentar a igreja. “Eu procurava materiais para elas. Geralmente, crianças gostam de ficções, de super-heróis, e sempre querem novidades. Foi me dando aquele desejo de fazer algo para poder incentivar as crianças a ler e não tinha nenhuma ideia. Então orei pela madrugada e tive a ideia de escrever histórias. Me deu até o nome ‘Tinoco’ na mente e escrevi, sem mesmo saber como colocaria em prática.”

Por trabalhar internamente durante a pandemia devido à função de auxiliar financeira, Queila produzia sua obra pelas manhãs e madrugadas. “Fui complementando aos poucos, não tinha a menor condição de publicar nem nada, mas fui me esforçando”, conta. Queila ainda afirma que sua amiga Mackele ajudou no processo de dar vida aos personagens da história.

Em meio às dificuldades da pandemia, a autora teve que se reinventar para colocar a ideia em prática. “Como meu esposo estava com o trabalho fechado por conta da pandemia, não tivemos condições de contratar um ilustrador. Fui pedindo a Deus para me capacitar e fui tentando desenhar, procurando aprender como se ilustrava e depois passei para digitalizar.”

Personagem. Queila se inspirou no filho de 6 anos, Davi Lucas, para desenvolver um de seus personagens. Observava os desenhos que o filho mais gostava de assistir e percebeu que as crianças preferem as animações que tem super-poderes, amizades, imaginação e aventuras. Pelo fato de Davi ter a pele da cor negra e usar óculos, a autora pôs essas características no personagem da coleção.

Queila conta que Davi foi atuante no desenvolvimento das obras. “Eu ia lendo a história para ele, e, à medida que ia escrevendo, ele falava: ‘mamãe, você poderia colocar isso, fazer assim…’ e, inclusive, algumas ideias do livro foi ele quem me deu, como por exemplo, o nome de um dos vilões: O Robô do Desânimo.”

Coleção. Queila contou à redação que está há pouco mais de um ano no projeto, e que fez a publicação dos livros digitais na plataforma Amazon. Nesta sexta-feira (17), ela vai lançar a coleção de livros impressos oficialmente, na igreja onde frequenta.

As histórias contêm muitas aventuras, de teor educativo e lúdico para as crianças. O lançamento da coleção de livros é direcionado a líderes de departamento infantil, professores de salinha, educadores cristãos e pais de crianças.

Lançamento. A Cerimônia de Lançamento da coleção de livros “Turminha do Tinoco” será no dia 17 de setembro, às 19h30. O endereço fica na Igreja Pentecostal Fortalecendo Vidas, na Rua Antônio Sobreiro, em Muquiçaba, onde era o antigo Gerê Burguer.